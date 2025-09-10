Trabalhador que caiu de prédio no Noroeste cuidava de mãe idosa: "Dedicado"

O trabalhador que morreu ao cair de um prédio, na Quadra 106 do Noroeste, é Hailton Silveira de Sousa, 40 anos. O acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (10/9) e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros.

Hailton era morador do Pedregal (GO), no Entorno do DF. De família humilde, era o responsável pelos cuidados da mãe, já idosa, e pelo sustento da casa. "Ela não tem condições de saber dessa notícia agora. Estamos todos em choque", relatou, ao Correio, Diego Silveira, sobrinho de Hailton.

Ele relata que o familiar trabalhava na área havia quase 15 anos. Segundo informações preliminares, Hailton foi contratado por uma empresa para fazer a limpeza das sacadas do prédio. No momento da queda, ele estava na cobertura e usava o equipamento de rapel. "Difícil dizer o que pode ter ocorrido. Suspeito que a corda se rompeu, ou que ele se esqueceu da trava. Mas só a perícia pode esclarecer", destacou Diego, que trabalhou na área por cinco anos.

O sobrinho lamentou a perda do tio e o elogiou. "Dedicado, trabalhador e fazia tudo com cautela. Você não o via fazendo serviço algum de qualquer jeito." O caso é investigado pela Polícia Civil.