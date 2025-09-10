Trabalhador de 40 anos morre ao cair de prédio no Noroeste

Bombeiros tentaram reanimar a vítima, sem sucesso. A perícia da Polícia Civil (PCDF) está no local - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um trabalhador de 40 anos morreu ao cair de um prédio, na Quadra 106 do Noroeste, na tarde desta quarta-feira (10/9). A vítima foi identificada como Hailton Silveira de Sousa.

Segundo informações preliminares, o trabalhador foi contratado por uma empresa para fazer a limpeza das sacadas do prédio. No momento da queda, ele estava na cobertura. Hailton morreu na hora.

Militares do Bombeiros tentaram reanimar a vítima, sem sucesso. A perícia da Polícia Civil (PCDF) está no local.

