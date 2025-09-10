Trabalhador de 40 anos morre ao cair de prédio no Noroeste

Um trabalhador de 40 anos morreu ao cair de um prédio, na Quadra 106 do Noroeste, na tarde desta quarta-feira (10/9). A vítima foi identificada como Hailton Silveira de Sousa.
Segundo informações preliminares, o trabalhador foi contratado por uma empresa para fazer a limpeza das sacadas do prédio. No momento da queda, ele estava na cobertura. Hailton morreu na hora.
Militares do Bombeiros tentaram reanimar a vítima, sem sucesso. A perícia da Polícia Civil (PCDF) está no local.
Por Darcianne Diogo
postado em 10/09/2025 19:29