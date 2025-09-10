Pelo segundo dia consecutivo, DF bate recorde de temperatura

Diversas ..reas do DF carbonizadas ap..s inc..ndios causados pela seca. Mariana Campos. S..bado, 6 de setembro de 2025. - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Distrito Federal bateu o recorde de temperatura, pelo segundo dia consecutivo. Nesta quarta-feira (10/9), os termômetros marcaram 34,7ºC, na Estação Águas Emendadas. Na terça-feira (9/9), a temperatura chegou a 34,2ºC na mesma estação, a mais alta até então.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira, alerta para baixa umidade com grau de "grande perigo" no DF e em municípios de Tocantins, Minas Gerais e Goiás. A umidade relativa do ar ficou abaixo de 12% e, por isso, os meteorologistas alertam para o grande risco de incêndios florestais e à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc).

As instruções são para que a população beba bastante líquido, evite atividades físicas em determinados horários, a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, use hidratante para pele, umidifique o ambiente e evite bebidas diuréticas (café e álcool).

"Deve vir mais calorão por ai. Temos todo o mês de setembro e, se a chuva não chegar, parte de outubro. São períodos em que temos muita radiação solar e, ainda, poucas nuvens. Tudo colabora para as temperaturas elevadas", destacou Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).