PM de Goiás que matou morador de rua em distribuidora é condenado a 20 anos

Lucas Ribeiro foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, enquanto Enzo Vicent recebeu uma pena de 19 anos e 3 meses - (crédito: Ascom/TJDFT)

O policial militar do Estado de Goiás Bruno Martins Barroso foi condenado a 20 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo assassinato de um homem em situação de rua identificado como João Vidal Luz. O crime ocorreu em 12 de setembro do ano passado, em uma distribuidora de bebidas em Sobradinho.

O júri ocorreu nesta terça-feira (9/9) e os jurados acataram todas as qualificadoras apresentadas pela 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e dos Delitos de Trânsito de Sobradinho e o Núcleo do Tribunal do Júri e de Defesa da Vida: motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito.

Além da pena em regime fechado, o juiz determinou ao réu a perda do cargo público e o pagamento de R$ 10 mil às irmãs da vítima para reparação dos danos decorrentes do crime.

O fato



Em 12 de setembro de 2024, Bruno estava bebendo com alguns conhecidos na distribuidora, quando a vítima aproximou-se e permaneceu com o grupo no local. Instantes depois, o PM pediu que João se afastasse e, em seguida, o empurrou. Após ser empurrado, o homem se desequilibrou e arremessou uma garrafa de plástico na direção de Bruno, que sacou uma arma de fogo e atirou nele. Na sequência, o policial militar agrediu a vítima com coronhadas na cabeça e fugiu do local.

Enquanto respondia preso pelo crime cometido em Sobradinho, Bruno foi pronunciado, em Goiás, por três outros homicídios triplamente qualificados (por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas) de três trabalhadores na zona rural de Cristalina (GO), em 2020. Por esse fato, ele aguarda julgamento.