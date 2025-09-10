Polícia prende homem que estuprou mulher enquanto ela dormia

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) cumpriram mandado de prisão contra um homem de 46 anos acusado de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na segunda-feira (8/9), mas o crime foi em agosto. Segundo as investigações, a vítima havia ingerido bebida alcoólica e adormecido, momento em que o suspeito retirou as roupas e manteve conjunção carnal sem que ela pudesse se opor.

Após o crime, o autor fugiu do local onde morava, na Fercal. Na segunda-feira (8/9), ele foi capturado pelos policiais no assentamento Dorothy.