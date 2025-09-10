InícioCidades DF
Investigação

Polícia prende homem que estuprou mulher enquanto ela dormia

A prisão ocorreu na segunda-feira (8/9). O crime foi em agosto. Segundo as investigações, a vítima havia ingerido bebida alcoolica e estava dormindo

Vítima foi atacada enquanto dormia - (crédito: Pixabay/ reprodução)
Vítima foi atacada enquanto dormia - (crédito: Pixabay/ reprodução)

Policiais da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) cumpriram mandado de prisão contra um homem de 46 anos acusado de estupro de vulnerável

A prisão ocorreu na segunda-feira (8/9), mas o crime foi em agosto. Segundo as investigações, a vítima havia ingerido bebida alcoólica e adormecido, momento em que o suspeito retirou as roupas e manteve conjunção carnal sem que ela pudesse se opor.

Após o crime, o autor fugiu do local onde morava, na Fercal. Na segunda-feira (8/9), ele foi capturado pelos policiais no assentamento Dorothy.

Saiba Mais

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 10/09/2025 22:03
x