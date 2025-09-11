Vídeo: traficante conhecido como Sapão é preso em Ceilândia

Um homem de 28 anos, conhecido como Sapão, foi preso em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas majorado, nesta quinta-feira (11/9), em Ceilândia. Segundo as investigações, ele aliciava adolescentes para comercializar entorpecentes em uma praça da EQNM 21/23, onde os jovens agiam como intermediários para ele se livrar da responsabilização pelo tráfico. O crime prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, além de multa, que pode ser aumentada por conta do envolvimento de menores.

A prisão ocorreu durante a Operação Kröte, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio dos agentes da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências da QNM 21. No imóvel do investigado, policiais encontraram porções de drogas espalhadas pelo quarto, além de outros itens ligados ao tráfico. Segundo as investigações, a casa onde ele foi preso funcionava como um depósito e distribuição de entorpecentes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As investigações começaram em julho, após os policiais perceberem uma grande movimentação de adolescentes na praça pública da região. Um rapaz de 15 anos chegou a ser apreendido anteriormente, vendendo drogas no local.

O delegado Walber Lima, responsável pela operação, ressaltou a gravidade da atuação criminosa. "O investigado usava adolescentes como escudo para se proteger das ações policiais. A prisão dele representa a interrupção de uma rede que explorava jovens e mantinha um ponto de venda ativo na região", afirmou.

Sapão havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em fevereiro de 2025 e estava em liberdade provisória. O criminosos foi novamente autuado e encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

O material apreendido será analisado e periciado para identificar outros integrantes do esquema criminoso.





%MCEPASTEBIN%