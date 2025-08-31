PMDF apreende drogas em Ceilândia após perseguição e cerco policial

Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia. - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) atendeu, neste domingo (31/8), uma ocorrência de violência contra a mulher que resultou na apreensão de entorpecentes na QNN 3, em Ceilândia.O caso começou quando o GTOP 28 recebeu a informação de que uma mulher estava sendo agredida no conjunto N.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois homens em frente à residência que, ao perceberem a viatura, correram para dentro do imóvel, trancaram o portão e fugiram pelos telhados vizinhos, danificando algumas telhas. Para conter a situação, outras equipes foram acionadas e realizaram um cerco, mas os suspeitos não foram localizados.

Durante a varredura no imóvel, foram encontradas porções de crack, dois tabletes de maconha, uma pequena quantidade de cocaína e materiais usados para fracionar e preparar as drogas. Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia.