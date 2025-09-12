Celebração no Memorial JK reúne autoridades e presidente do Correio Braziliense

O Memorial Juscelino Kubitschek recebeu uma celebração pelos 123 anos de nascimento do ex-presidente e fundador de Brasília. A solenidade, que ocorreu nesta sexta-feira (12/9), reuniu pioneiros, autoridades, admiradores e o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

Durante a homenagem, Machado destacou a importância histórica de JK. “Um presidente visionário. Um dos maiores presidentes que nós já tivemos no Brasil. E, para mim, é uma grande honra estar aqui representando o Correio Braziliense, que nasceu junto com nossa cidade”, disse.

O presidente do Correio também ressaltou o papel de Juscelino na construção da capital: “Ele trouxe a capital do país para o centro da nação. E, com isso, ganhamos respeito dos estados em nosso entorno. Os objetivos dele foram cumpridos”.

Celebração

O Memorial JK promove uma homenagem ao ex-presidente e fundador de Brasília, e conta com a presença de pioneiros, juristas, políticos e admiradores. Durante as homenagens, o público colocou flores em seu túmulo. Entre eles a pioneira Wilma Pereira, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão; o historiador e biógrafo de JK, Ronaldo Costa Couto; e a presidente do Memorial, Anna Christina Kubitschek.