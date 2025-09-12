Previsão do tempo: máxima no DF pode chegar a 36°C nesta sexta-feira (12)

O Distrito Federal registrou nesta sexta-feira (12/9), uma temperatura mínima de 13°C no Gama e cerca de 15°C no Plano Piloto. Mas, apesar do início gelado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de calor intenso ao longo do dia, com máxima de 33°C no Plano Piloto e podendo chegar a 36°C em outras regiões. As condições de seca e calor devem se manter ao longo do fim de semana, com possibilidade de novos recordes de temperatura para o ano.

Segundo o meteorologista Danilo Fiden, do Inmet, a umidade relativa do ar, que chegou a 65% pela manhã, deve despencar para valores entre 15% e 10% durante a tarde. “É um nível muito baixo, e provavelmente haverá aviso laranja ou até vermelho para baixa umidade”, explicou ao Correio.

O especialista destaca que as condições são típicas do fim do inverno, marcado pela massa de ar seco que domina a região central do Brasil. A ausência de chuvas prolongadas intensifica tanto o calor quanto a baixa umidade, fatores que consolidando este período como o auge da estação seca no DF.

Céu cinza

Além do calor e da secura, o céu acinzentado observado na capital não é neblina, mas sim névoa seca formada por partículas de fumaça e poluição atmosférica que permanecem suspensas no ar devido à falta de chuvas. “São resíduos de queimadas e poluentes que não conseguem se dissipar sem precipitação”, acrescentou Fiden.