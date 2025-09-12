Anna Christina Kubitschek celebra legado do avó e 25 anos à frente do Memorial

Anna Christina Kubitschek, neta de JK, está há 25 anos na presidência do espaço - (crédito: CB Press)

Doze de setembro é uma data duplamente especial para Anna Christina Kubitschek, 59 anos, que celebra o aniversário do avô, Juscelino Kubitschek, e sua jornada à frente do Memorial JK. São 123 anos do nascimento do fundador de Brasília, e 25 anos da neta na presidência no espaço. "Ele (JK) foi uma figura visionária, justa e audaciosa. Se não por ele, não estaríamos aqui. E o Memorial resgata justamente essa epopeia que foi a construção de Brasília", contou Anna, ao Correio.

Durante a homenagem a JK, que reuniu pioneiros, autoridades e admiradores, o público colocou flores em seu túmulo. "Eu era muito ligada aos meus avós, tanto que, quando minha avó Sarah faleceu, ela deixou o desejo de que eu assumisse o Memorial", acrescentou Anna Christina Kubitschek.

O vice-presidente do Memorial e marido de Anna, Paulo Octávio, 75, destacou a importância de celebrar o legado de Juscelino. "O Brasil precisa ter referências e respeitar aqueles que contribuíram para melhorar o país. JK foi um desses líderes. Um homem que soube governar por cinco anos, democraticamente e respeitando todos, avançando na economia do país, construindo Brasília — tudo na maior confluência e integração dos poderes, além de muita liberdade e democracia", afirmou o empresário.

Paulo Octávio também ressaltou a relevância do Memorial para que as próximas gerações conheçam a história de Brasília e de seu fundador. "Uma cidade construída em mil dias é algo extraordinário, tanto que o Memorial recebe presidentes de diferentes países do mundo que ficam impressionados, porque ninguém, no mundo, conseguiu o mesmo feito", pontuou.