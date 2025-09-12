Celina Leão exalta legado de JK em celebração no Memorial

Governadora em exercício, Celina Leão esteve presente na cerimônia de homenagem ao aniversário de 123 de Jucelino Kubistschek, nesta sexta-feira (12/9). A chefe do Buriti destacou a importância do ex-presidente para o país e para a capital.

Celina destacou a visão de Juscelino e o impacto de sua obra para o país. “Eu gostaria de ter participado de uma reunião de Juscelino com Oscar Niemeyer, com Lúcio Costa, de homens que pensaram nessa cidade, a única cidade moderna que tem tombamento da Unesco, capital da democracia da humanidade. Reconhecer esse legado, deixar isso vivo na história das nossas crianças, na história das pessoas que venham ao Distrito Federal, é para nós uma honra. Eu acho que é o dever de todo governador do Distrito Federal participar dessa data, deste evento, e celebrar a vida de JK, a construção de JK e a construção do Distrito Federal e do Brasil”, afirmou.

Leia também: Quem foi Juscelino Kubitschek na construção de Brasília

A governadora em exercício também ressaltou o impacto da mudança da capital para o centro do país. “Um político posicionado que sonha e que traz outras pessoas para sonhar com ele pode transformar realidades. Juscelino, quando trouxe a capital pro Distrito Federal, ele trouxe a centralização e a descentralização para o Centro-Oeste do Brasil”, completou.



O vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Roberval Belinati, por sua vez, lembrou a importância de Juscelino para a vida dos brasilienses e para o desenvolvimento do país. “Comemoramos os 123 anos de nascimento do presidente JK com muito orgulho, porque o amamos. Construiu a capital da República para nós vivermos melhor aqui no Cerrado. E aqui nós criamos a nossa família, trabalhamos, prestamos serviços à nação, cumprimos a missão que recebemos de Deus. E devemos muito ao presidente Juscelino Kubitschek. O poder judiciário do Distrito Federal registra a sua gratidão e o orgulho de prestar serviço aqui na capital construída pelo nosso eterno presidente”, disse.



Celebração



O Memorial JK promove uma homenagem ao ex-presidente e fundador de Brasília, e conta com a presença de pioneiros, juristas, políticos e admiradores. Durante as homenagens, o público colocou flores em seu túmulo. Entre eles a pioneira Wilma Pereira, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão; o historiador e biógrafo de JK, Ronaldo Costa Couto; e a presidente do Memorial, Anna Christina Kubitschek.

