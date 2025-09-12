IHG-DF celebra os 123 anos de JK com apresentação do grupo Choro Livre

A noite foi pensada com carinho para relembrar a ousadia e a inovação de JK, conhecido como o "Presidente Bossa Nova" - (crédito: Gervasio Baptista/Divulgação)

O Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal (IHG-DF) realizará, na segunda-feira (15/9), uma homenagem ao seu patrono e idealizador, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que completaria 123 anos em 12 de setembro de 2025. A celebração, tradicionalmente promovida pelo Instituto, contará com a apresentação especial do grupo Choro Livre, sob a liderança de Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro de Brasília.

O evento, intitulado Seresta JK – 123 anos, ocorrerá às 19h no auditório da sede do IHG-DF, na Entrequadra 703/903 Sul, com entrada gratuita. A programação musical fará uma verdadeira viagem no tempo, resgatando o espírito das serestas do Catetinho e trazendo clássicos das décadas de 1950 e 1960, como Chega de Saudade, Cidade Vazia, Aquarela do Brasil e Brasileirinho.

Antes da seresta, às 17h30, haverá a posse de três novos sócios correspondentes, representando Institutos Históricos e Geográficos do Brasil Central: Jales Mendonça (Goiás), Adão Francisco de Oliveira (Tocantins) e Nilson Jaime (Goiás).

Segundo o presidente do IHG-DF, Paulo Castelo Branco, a noite foi pensada com carinho para relembrar a ousadia e a inovação de JK, conhecido como o “Presidente Bossa Nova”, e fortalecer os laços entre instituições dedicadas à preservação da memória e da história do Brasil.

