Adolescente forja assalto em casa e leva R$ 35 mil do avô

Bicicleta apreendida pela PCDF - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil (PCDF) depois de forjar um roubo para subtrair R$ 35 mil da casa do avô. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (11/9), em Sobradinho 2.

Segundo as investigações da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), o adolescente agiu com um comparsa, de 16 anos, também detido. Ao avô, o neto contou que um assaltante teria invadido a casa, o rendido, agredido com socos e, com uma faca, exigido R$ 35 mil que estavam no quarto. Desconfiado, o idoso procurou a polícia e relatou que o menor já havia furtado dinheiro dele.

Ao analisar as câmeras de segurança, os policiais notaram certa cordialidade entre o neto da vítima e o comparsa. Em diligências, a equipe apreendeu a bicicleta na casa do segundo infrator, mas o dinheiro ainda não foi localizado. O comparsa declarou que o neto da vítima planejou a ação. Os dois foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Por Darcianne Diogo
postado em 12/09/2025 17:38
