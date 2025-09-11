Envolvido em furto de R$ 1 mi em joias em shopping de Roraima é preso no DF

O criminoso havia sido detido, no fim de junho, pela Polícia Civil de Sergipe, depois de tentar levar pedras preciosas de um estabelecimento no Shopping Peixoto, em Itabaiana (SE) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Haylan Maik de Sousa, foragido por participar do furto de R$ 1 milhão a uma joalheria de um shopping de Boa Vista, foi capturado por equipes da Polícia Militar do Estado de Goiás (PCGO), na tarde desta quinta-feira (11/9), em Samambaia.

Haylan é integrante da quadrilha conhecida como "Piratas dos Shoppings", de Santo Antônio do Descoberto (GO), que percorre o país praticando furtos a joalherias e a lojas de eletrônicos em shoppings. O criminoso havia sido detido, no fim de junho, pela Polícia Civil de Sergipe, depois de tentar levar pedras preciosas de um estabelecimento no Shopping Peixoto, em Itabaiana (SE).

Um mês antes, em maio, ele furtou R$ 1 milhão em uma loja de Roraima. Durante a madrugada, Haylan e um comparsa desligaram o sistema de alarme e as câmeras de segurança. Um deles arrombou o cofre da loja e furtou as joias. Eles saíram do local pela manhã, se passando por clientes do shopping.

Identificado, Haylan teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Roraima. Nesta quinta-feira, militares do 52º Batalhão da PM de Santo Antônio localizaram o foragido, escondido em uma casa, em Samambaia Norte. Ele foi capturado e levado à 26ª Delegacia de Polícia.