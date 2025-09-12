Liberty Mall promove evento gratuito para falar sobre o Alzheimer

A perda de memória e confusão são os principais sintomas da doença de alzheimer - (crédito: Reprodução/ Freepik )

Durante todos os sábados de setembro, o Liberty Mall, em parceria com a Supera, promove o projeto AtivaMente: uma série de encontros voltados à conscientização sobre o Alzheimer, cuja data mundial é celebrada em 21 de setembro. A iniciativa oferece momentos de informação, acolhimento, exercícios e reflexão sobre uma das doenças que mais impactam famílias em todo o mundo.

Ao longo da programação, o Liberty Mall será palco de debates, palestras, oficinas e atividades de estimulação cognitiva conduzidas pela Supera, que atua no desenvolvimento cerebral e na promoção de exercícios voltados ao fortalecimento da mente há 20 anos.

O evento contará ainda com palestrantes convidados, especialistas da Supera e o apoio da Farmacotécnica e da Korin, reforçando a importância da união de esforços para ampliar a conscientização.

Mais do que falar de sintomas, o AtivaMente propõe a reflexão de que conhecer é cuidar. O diagnóstico precoce possibilita o acesso mais rápido ao acompanhamento médico, o que pode retardar a progressão da doença. Colocar o tema em pauta é dar voz a quem convive com o Alzheimer, valorizar cuidadores e oferecer caminhos práticos e emocionais de apoio.

Serviço:

AtivaMente - Mês de Conscientização sobre Alzheimer

Data: 6, 13, 20 e 27 de setembro, sábados

Horário: 9h ou 10h às 16h30

Local: Espaço Cultural, 1º piso, ao lado do Cine Cultura - Liberty Mall, Brasília



