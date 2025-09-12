Bancário que atropelou e matou diarista no Noroeste é solto pela Justiça

Caso ocorreu em abril deste ano - (crédito: Material cedido ao Correio)

O bancário Daniel Henrique da Silva, 41 anos, acusado de atropelar e matar uma motociclista no Noroeste, ganhou a liberdade provisória e deixou a cadeia após quatro meses preso. A decisão foi proferida na terça-feira (9/9).

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) impôs uma série de medidas cautelares contra o acusado, como o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de dirigir veículos automotores e de frequentar estabelecimentos que sirvam bebidas alcoólicas.

O acidente ocorreu na manhã de 15 de abril e vitimou Maria Núbia dos Santos Silva, 46. Moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, a mulher conduzia uma moto e seguia para o trabalho, onde era diarista. Segundo as investigações, sob efeito de bebida alcoólica, Daniel colidiu contra a motocicleta da vítima e fugiu sem prestar socorro.

O bancário ficou foragido e teve a foto divulgada pela PCDF. Cinco dias após o crime, ele compareceu à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) e se entregou.