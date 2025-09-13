InícioCidades DF
QUEIMADAS

Incêndio em Sobradinho atinge vegetação nativa do Cerrado neste sábado (13)

Bombeiros ainda atuam no combate ao fogo, com ajuda de drones

Queimada em Sobradinho atinge vegetação nativa do Cerrado - (crédito: CBMDF)

Na manhã deste sábado (13/9), um incêndio atingiu uma vegetação nativa de Cerrado na Rua 9, Travessa 7, Lago Oeste, Sobradinho. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empregou quatro viaturas, além de drones. No momento da publicação desta matéria, os bombeiros ainda trabalhavam no combate às chamas. 

A operação contou com viaturas do tipo ABTFs, abastecidas com água; ARFs, específica para combater a incêndios florestais, além de militares equipados com abafadores, sopradores e bombas costais. Os drones foram utilizados para monitorar o comportamento do incêndio e auxiliar na estratégia de combate.

As equipes seguem empenhadas na extinção completa das chamas, que se estendem até a região da Fercal. Até o momento, a área total queimada não pôde ser estimada.

 

Por Mila Ferreira
postado em 13/09/2025 18:43
x