Incêndio em Sobradinho atinge vegetação nativa do Cerrado neste sábado (13)

Na manhã deste sábado (13/9), um incêndio atingiu uma vegetação nativa de Cerrado na Rua 9, Travessa 7, Lago Oeste, Sobradinho. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que empregou quatro viaturas, além de drones. No momento da publicação desta matéria, os bombeiros ainda trabalhavam no combate às chamas.

A operação contou com viaturas do tipo ABTFs, abastecidas com água; ARFs, específica para combater a incêndios florestais, além de militares equipados com abafadores, sopradores e bombas costais. Os drones foram utilizados para monitorar o comportamento do incêndio e auxiliar na estratégia de combate.

As equipes seguem empenhadas na extinção completa das chamas, que se estendem até a região da Fercal. Até o momento, a área total queimada não pôde ser estimada.

