Fiéis se reúnem para celebrar o 52º Círio de Nazaré em Brasília

Fé, amor e fraternidade. Com esses três pilares, fiéis de todo o Distrito Federal marcaram presença no 52º Círio de Nazaré, neste sábado (13/9), em uma procissão náutica no Lago Paranoá. O encontro é uma tradição paraense que está enraizada em Brasília desde 1974, quando a primeira festa ocorreu. Durante o sábado, os devotos ainda contam com programações culturais e gastronômicas, além de um passeio motociclístico.

A celebração foi realizada pela Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Lago Sul, e a saída foi no Setor de Clubes Sul, no estacionamento do Coco Bambu. Para Roberto Carlos Rambo, 61 anos, padre da igreja há mais de duas décadas, o momento com os mais de 250 pessoas presentes veio para trazer união entre irmãos. “Estamos aqui para amar Deus sobre todas as coisas. Nesta embarcação, vivemos um momento evangelizador”, afirmou.

Um dos organizadores do evento, Alexandro César de Oliveira, 46, destaca que encontros iguais a esse surgem com um propósito especial: lembrar de Nossa Senhora. “Essa festa reúne paraenses e a própria comunidade." Para ele, sem fé, nada seria. Isso porque Alexandro passou por situações delicadas de saúde, até alcançar a cura que almejava. Agora, só deseja que outros encontrem aquilo que lhe tem salvado diariamente. “A expectativa desse evento é isso: alegria e devoção. Amanhã temos o ponto alto que é uma missa de 4 horas na paróquia”, acrescentou.















Fiéis em unidade



Maria da Glória Gama, 73, natural do Pará, é curadora da festa do Círio em Brasília há 30 anos. “Fazemos a festa em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Mas, também, temos elementos do mesmo evento que acontece em Belém”, acrescentou. A fé, segundo ela, é um combustível e tanto. Ao relembrar tudo o que Nossa Senhora fez para lhe ajudar, relembrou de um momento em que ficou entre a vida e a morte.

“Enfrentei uma gravidez de risco aos 40 anos, após descobrir um cisto no útero. Quase morri no parto, tive infecção generalizada, estava em coma e Nossa Senhora me salvou”, revela. Desde então, decidiu dedicar a vida para proclamar o amor e a graça que sente todos os dias. Hoje, trabalha dentro da igreja porque esse milagre a deu tudo, inclusive a filha, que agora está com 33 anos. “Quero que as pessoas conheçam mais desse amor”.



Maria Clara Belgrano, 15, e a madrinha Fabiula Yuni, 46, estiveram juntas na procissão náutica. O encontro em família, para as duas, representa muito. “É um sentimento muito bom. Isso, sobretudo, por ser em homenagem a Nossa Senhora. Estar aqui cultivando a fé é algo magnífico”, destacou a jovem. Desde muito cedo, Fabiula encontrou na religião um motivo para continuar acreditando que a vida vale a pena. “Sou paraense e vim para Brasília com três anos. Fico até emocionada de falar sobre, pois é uma sensação maravilhosa viver isso, perto da minha afilhada. Torna essa data mais linda e especial”, finalizou.



Em família, o casal Daniela Souza, 55, e Rodrigo Souza, 54, não perderam a oportunidade de comparecer ao Círio de Brasília. Juntos, levam o catolicismo com muito afinco, sendo fiéis e devotos a Nossa Senhora de Nazaré. “Estou na igreja católica desde criança, até fui coroinha. Em dado momento me afastei, mas depois que tive filhos entendi que era hora de retornar. Queria que eles crescessem nesse universo”, comentou Rodrigo.



Confira a programação

13/9 — sábado

18h: Exposição dos Mantos

18h30: Missa e Tríduo em honra à Nossa Senhora (3º dia)

19h: Quermesse

20h30: Show evangelizador com Glaucia Martins e Banda San Rafael

14/9 - domingo

10h30: Missa Dominical

10h30: Exposição dos Mantos

12h: Quermesse

13h: Show de forró católico com Filhos de Lourdes

14h30: Apresentação de Grupo de Carimbó

15h: Ofício de Nossa Senhora e Terço Mariano

16h30: Missa Festiva em ação de graças à Nossa Senhora de Nazaré

18h: Procissão do Círio de Nazaré.

20h30: Show evangelizador com a Banda Sirac

