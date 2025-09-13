Homem se afoga em piscina de condomínio próximo ao Casa Park

Vítima de 42 anos foi socorrida inicialmente por um casal de moradores até a chegada do Corpo de Bombeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 42 anos se afogou na piscina de um condomínio localizado próximo ao Casa Park, na manhã deste sábado (13/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima recebeu os primeiros socorros de um casal de moradores, que iniciou as manobras de reanimação antes da chegada da equipe de resgate.

Os bombeiros assumiram o atendimento e prosseguiram com o protocolo de reanimação cardiopulmonar. Após cerca de 20 minutos de manobras intensivas, os sinais vitais do homem foram restabelecidos. Em seguida, ele foi transportado inconsciente para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).



