Bombeiros registram 43 ocorrências de incêndio em vegetação neste sábado (13)

De acordo com balanço parcial divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), somente neste sábado (13/9), foram atendidas 43 ocorrências de incêndio em vegetação no DF, totalizando 837,42 hectares queimados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os números são apenas ocorrências reais de incêndio em vegetação. Não são considerados os acionamentos para fogo em lixo, amontoados de madeira, entulhos, queimadas programadas ou outras situações semelhantes.

Confira dicas para prevenção contra incêndios:

Não queime lixo, folhas secas ou restos de poda;

Evite o uso do fogo para limpeza de terrenos;

Não descarte bitucas de cigarro acesas em áreas com vegetação seca ou às margens de estradas;

Se estiver acampando, só faça fogueiras em locais permitidos e sempre apague totalmente antes de sair;

Em propriedades rurais, mantenha aceiros (faixas sem vegetação) ao redor de plantações, pastos e construções;

Evite o acúmulo de vegetação seca próximo a casas, postes, cercas e estradas;

Converse com familiares, vizinhos e funcionários sobre os riscos e formas de prevenção;

Em caso de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Observação: Só tente apagar o fogo se tiver equipamento adequado e treinamento. Não se coloque em risco.

