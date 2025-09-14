Homem é preso suspeito de atear fogo em casa e em quatro carros no Gama

Um homem foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (14/9) suspeito de atear fogo em uma residência no Gama. A casa seria de propriedade do ex-patrão dele. Além da residência, o homem também é suspeito de incendiar quatro veículos da propriedade: um caminhão, duas caminhonetes e um carro de passeio. A prisão foi realizada pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRural) da Polícia Militar (PMDF). O fato ocorreu no Núcleo Rural Ponte Alta, Chácara 32, nas proximidades do Clube SINDJUS, região do Gama-DF.

Ao ser imobilizado pelos policiais, o homem estava agitado e proferindo frases desconexas, além de apresentar arranhões pelo corpo. Após diligências, a polícia constatou que ele teria ateado fogo na residência e nos quatro veículos. Todos os bens eram de propriedade do ex-patrão do suspeito.

Para garantir a segurança e diante do risco de fuga, foi necessário o uso de algemas. Durante a revista, foram encontrados um aparelho celular e um isqueiro em posse do suspeito, que foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuaram no combate ao incêndio e informaram que, aproximadamente, 12 mil litros de água foram usados para extinguir completamente o fogo. Segundo a corporação, no momento do sinistro, não havia ninguém no interior do local. Após o controle total das chamas, foi realizado o trabalho de rescaldo para eliminar focos residuais e garantir a segurança da área.