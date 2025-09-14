Espetáculo nos céus reúne brasilienses na Base Aérea neste domingo (14/9)

A tarde deste domingo (14/9) foi especial para os apaixonados pela aviação. A Base Aérea de Brasília abriu as portas para a população durante o tradicional evento “Portões Abertos”, realizado das 8h às 17h, e reuniu milhares de pessoas. O interesse foi tanto que já nas primeiras horas da manhã, o movimento era intenso, com longas filas de veículos em direção ao local.

Quem conseguiu chegar cedo aproveitou um dia inteiro de atrações aéreas e terrestres, além das tradicionais exposições. Os visitantes conheceram parte da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), além de aeronaves civis. Quem estava presente pôde conhecer a cabine e o compartimento de carga do maior cargueiro multimissão da Força Aérea Brasileira, o KC-390 Millennium.

A moradora do Recanto das Emas, Jessica Cristina, 26, é apaixonada por aviação, e convidou a amiga, Eduarda Maciel, 30, para ir ao evento. Ela contou que não existem palavras para descrever o quanto é fã das aeronaves, e neste domingo, ela queria encontrar uma em especial, o gigante KC-390 Millennium.

“É fascinante a sensação de quando o avião está no céu, é difícil de explicar”, contou ela, que se emocionou ao encontrar o cargueiro. E a paixão é tão grande, que ela conta que é um hobby passar parte do dia acompanhando as aeronaves navegando pelo mundo, por meio de aplicativos.

Um dos eventos mais esperados, eram os aviões caça da Esquadrilha Fox, momento que paralisou crianças e adultos e fechou as atividades do dia. Sob o som de muito rock, as aeronaves realizaram diversas acrobacias e arrancaram gritos de animação e palmas de quem estava presente. Perto do fim do show, eles surpreenderam os espectadores, ao desenhar a Catedral Metropolitana de Brasília nos céus. Confira:

A paraibana Yanna Nobrega, 48, foi com o filho, António Vegas, 8, apenas para assistir a esquadrilha. Ela conta que é uma tradição familiar de todos os anos, desde que António e o filho mais velho, Francisco, eram menores.

Segundo ela, seu filho Francisco, de 18 anos, sonha em ser piloto de avião, e está fazendo faculdade para, futuramente, investir na carreira. E a história é o que mais emociona: o sonho nasceu de tanto ele acompanhar as esquadrilhas da FAB. “Esse sonho nasceu aqui, na pista de pouso, pois ele vinha todos os anos ver a esquadrilha da fumaça e acabou querendo isso para a vida”, contou com o sorriso no rosto.

O pequeno António conta que o evento deste ano foi tão legal quanto os anteriores, e o maior motivo, é que sente que as aeronaves chegaram ainda mais perto dos espectadores. “Foi legal. Esse ano parece ter sido ainda mais. Parece que estavam mais perto da gente, fizeram várias passagens perto do público”, contou.











