Orla do Lago Paranoá vira praia em domingo de calor

O calor tem feito com que os brasilienses busquem alternativas fora de casa. Ao ar livre, no Distrito Federal, nada como uma boa tarde no Lago Paranoá. Neste domingo (14/9), a população encontrou nesse tão querido espaço um refúgio para fugir do clima seco que tem assolado Brasília. De esportes aos banhos gelados, não faltou diversão para amigos e familiares.

Neste domingo (14/9), a temperatura máxima chegou a casa dos 33°C. Quanto à umidade relativa do ar, a mínima ficou em 15%. O combo perfeito para fazer com que as pessoas tentassem amenizar esse calor sem trégua vivido no Distrito Federal. Jeisiane Emídio, 38 anos, apreciou um domingo de Lago Paranoá na companhia da filha Maria Beatriz, 10. Juntas, arranjaram uma válvula de escape para levar um pouco de refresco ao corpo e à mente.

"Moramos no Santo Antônio do Descoberto e viemos aqui para escapar do calor. Eu não gosto de frio, prefiro esse clima, mas sei que o problema de Brasília é a secura, a baixa umidade. Estamos tomando muita água, passando bastante protetor solar. O que não falta é cuidado da nossa parte", acrescenta a nutricionista.

Jeisiane e a filha Maria Beatriz curtindo o domingo no Lago Paranoá (foto: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)