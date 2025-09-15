Estudantes da UnB montam acampamento em apoio à Flotilha da Liberdade

Mobilização estudantil na UnB integra campanha global em apoio à flotilha internacional parte rumo a Gaza - (crédito: Material cedido ao Correio)

Na manhã desta segunda-feira (15/9), estudantes da Universidade de Brasília (UnB) montaram um acampamento de solidariedade à Palestina no campus Darcy Ribeiro. A mobilização busca chamar a atenção para as violações de direitos humanos na região e reforçar a necessidade de uma solução pacífica para o conflito.

A iniciativa faz parte da campanha global Waves to Gaza, lançada em diversos países em apoio à Flotilha da Liberdade, que tenta romper o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza. Ao longo do dia, o acampamento contará com atividades culturais, debates e ações de mobilização inspiradas em experiências semelhantes realizadas em universidades pelo mundo.

O ato em Brasília acontece no mesmo dia em que a flotilha internacional partiu da Tunísia em direção a Gaza. Quase 20 embarcações, vindas de Barcelona, deixaram o porto tunisiano de Bizerta na madrugada desta segunda-feira (15/9). A expedição reúne ativistas de várias partes do mundo, entre eles a ambientalista sueca Greta Thunberg e o brasiliense Thiago Ávila. Segundo os organizadores, o objetivo é "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino".

Em nota, a organização da flotilha denunciou que duas embarcações foram atacadas por drones durante a última semana, enquanto navegavam rumo ao norte da África. As autoridades tunisianas classificaram o caso como uma “agressão premeditada” e abriram investigação.

O movimento, batizado de Flotilha Global Sumud — palavra que significa “resiliência” em árabe — enfrenta atrasos desde junho, quando tentativas anteriores de chegada a Gaza foram bloqueadas por Israel. Agora, a expectativa é que a travessia avance nas próximas semanas, levando ajuda humanitária ao território palestino.