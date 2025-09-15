Flotilha para Gaza segue da Tunísia em direção ao território palestino

Após vários atrasos, a flotilha internacional para Gaza partiu nesta segunda-feira (15) da Tunísia em direção ao território palestino, com o objetivo de "romper o bloqueio israelense" e abrir um corredor humanitário.
A flotilha conta com a presença da ambientalista sueca Greta Thunberg, entre outras personalidades como o brasileiro Thiago Ávila, e tem a meta de "abrir um corredor humanitário e acabar com o genocídio em curso do povo palestino" no contexto da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, segundo seus organizadores.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Estamos tentando enviar uma mensagem à população de Gaza, que o mundo não esqueceu", disse Thunberg à AFP, antes de embarcar no porto de Bizerta, região norte da Tunísia.
"Quando nossos governos não assumem suas responsabilidades, não nos resta outra opção exceto assumir a situação", acrescentou.
- LEia também: Thiago Ávila detalha ataque contra barco que levava mantimentos para Gaza
- Leia também: Frota com Thiago Ávila e Greta Thunberg é atacada durante missão para Gaza
- Leia também: Tunísia nega ataque de drone à flotilha com Greta Thunberg e Thiago Ávila
Quase 20 embarcações, procedentes de Barcelona, partiram do porto tunisiano de Bizerta. As últimas zarparam na madrugada desta segunda-feira.
Yasemin Acar, do comitê de coordenação da equipe magrebina da flotilha, publicou no Instagram imagens de barcos com as mensagens "O bloqueio de Gaza deve terminar", "Partimos por solidariedade, dignidade e justiça".
As embarcações chegaram da Espanha após uma viagem turbulenta. A Flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe) denunciou que dois de seus barcos foram alvos de ataques com drones por duas noites seguidas na semana passada e publicou vídeos para corroborar suas alegações.
As autoridades tunisianas denunciaram "uma agressão premeditada" e anunciaram uma investigação.
- Leia também: Gaza faminta e distante da paz
A saída da Tunísia foi adiada diversas vezes por motivos de segurança, atrasos nos preparativos de algumas embarcações e devido às condições meteorológicas.
A flotilha, que também inclui embarcações que zarparam nos últimos dias da Córsega (França), Sicília (Itália) e Grécia, pretendia chegar ao território palestino em meados de setembro para levar ajuda humanitária, após duas tentativas bloqueadas por Israel em junho e julho.
A Faixa de Gaza é cenário de uma guerra devastadora desencadeada pelo ataque violento do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023.
A ONU declarou em agosto que o território palestino se encontra em estado de fome e alertou que 500.000 pessoas vivem uma situação "catastrófica".
Saiba Mais
- Mundo A disputa entre 'Manas' e 'O Agente Secreto' nas redes sociais por indicação brasileira ao Oscar
- Mundo Quem são os vencedores do Emmy 2025 e onde assistir às séries premiadas
- Mundo Os 7 hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo
- Mundo Suspeito de matar Charlie Kirk não admitiu culpa nem quer colaborar, diz governador de Utah
- Mundo STF fez o que tinha que fazer, mas precisa voltar ao seu devido lugar quando crise passar, diz autor de Como as democracias morrem
- Mundo EUA revogam visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk
- Mundo A história do movimento antivacina no mundo, que repete mesmos argumentos há séculos