PM prende 2ª quadrilha por golpe da venda de motos; prejuízo é milionário

Crime teve vítimas em todo o país. Duas pessoas foram presas - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar (PMDF) desarticulou na noite desta segunda-feira (15/9) uma segunda quadrilha especializada em aplicar golpe milionário com a falsa venda de motos. Esse é o segundo caso em menos de uma semana.

Do Gama, o grupo atuava há pelo menos quatro anos e enganava vítimas do país inteiro. A forma de atuação era semelhante ao usado pela outra quadrilha presa na semana passada: pelos sites ou redes sociais, o quarteto anunciava as motocicletas — principalmente da marca Honda — a valores abaixo do mercado.

Muitas das vítimas residem em outros estados e eram induzidas a pagar um sinal de cerca de R$ 1 mil para garantir a suposta compra. Após o depósito, os golpistas desapareciam ou adiavam a entrega da moto. Quando pressionados, exigiam ainda uma falsa “multa por quebra de contrato” para devolver o dinheiro.

Nesta segunda, um homem e uma mulher foram presos e três motos, um computador, três celulares, seis capacetes, cadernos de anotações e contratos de operações, foram apreendidas. O prejuízo às vítimas é estimado em R$ 1,5 milhão.

Os detidos e os materiais foram levados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama).