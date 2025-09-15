Operação reduz em 40% furto de celulares na Festa do Morango

Uma operação conjunta entre a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e a Polícia Militar resultou na redução de 40% nos furtos a celulares na tradicional Festa do Morango de Brazlândia. O evento ocorreu nos últimos dois fins de semana, atraiu milhares de visitantes e movimentou mais de R$ 50 milhões na economia local.

Os dados da operação mostram que, na edição do ano passado, foram furtados 64 celulares durante a festa. Este ano, 39. A queda é fruto de ações das polícias Civil e Militar.

Na manhã de 5 de setembro, primeiro dia da comemoração, a 18ª DP cumpriu seis mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão contra uma organização criminosa voltada à prática de furtos de celulares em grandes eventos. As ordens judiciais foram cumpridas em Ceilândia, Santa Maria, Samambaia e São Luís (MA).



A investigação revelou que os criminosos atuavam de maneira organizada havia anos, com divisão de tarefas, em eventos de grande porte no DF e no Entorno. Ao menos 16 pessoas integravam a quadrilha: havia um núcleo que se infiltrava nos eventos para cometer os furtos — preferencialmente de modelos de alto valor, como os da marca Apple; outro era responsável por “segurar” temporariamente os aparelhos, dificultando a vinculação com os autores; e uma terceira frente cuidava do desbloqueio, revenda e da realização de transferências fraudulentas a partir das contas das vítimas.

Além da Festa do Morango, a investigação mostrou a atuação do grupo em eventos recentes de Brasília, como Só Track Boa e Parada do Orgulho LGBTQIA+. Seis integrantes do grupo seguem foragidos: Wellington Freires Urias (Charlata), Pedro Ricardo Mendes Moraes, Leandro Cristiano do Nascimento Silva, Thaís Trindade Lins da Rocha, Danilo Pereira da Silva (Danilo “Gordão”) e Leonardo Rodrigues de Souza (Leo Hereto).

Apreensão

Na madrugada de 7 de setembro, policiais militares do Batalhão de Policiamento Rural prenderam em flagrante, na Festa do Morango, quatro pessoas suspeitas de furto de celulares. Em poder do grupo, foram apreendidos 13 aparelhos. A ação do Batalhão de Policiamento Rural teve início após receberem denúncia de furto de uma das vítimas.

