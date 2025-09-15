Mulher é presa em 2ª fase da operação contra fraude bancária

Mulher é presa em segunda fase de operação contra fraude bancária e lavagem de dinheiro - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma mulher foi presa em um restaurante de fast-food na Cidade Estrutural, durante a segunda fase da Operação Cortina de Fumaça, da Polícia Civil (PCDF), contra fraudes bancárias e lavagem de dinheiro.

De acordo com a corporação, a investigada já havia sido detida anteriormente pelo mesmo crime e voltou a agir apenas uma semana depois, desta vez também atuando como recrutadora de novos integrantes do esquema criminoso.

A ação, conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF), cumpriu ainda um mandado de busca e apreensão em Ceilândia, onde a suspeita não foi localizada inicialmente. No momento da prisão, foram apreendidos equipamentos eletrônicos que, segundo a polícia, eram usados nas fraudes.

As investigações mostram que parte do dinheiro desviado era enviada para contas de “testas de ferro”, pessoas que emprestam seus dados bancários em troca de vantagens. Essa prática dificulta o rastreamento do dinheiro e fortalece o grupo criminoso.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A Polícia Civil destacou ainda que golpes desse tipo não afetam apenas as vítimas diretas: eles acabam pesando no bolso de toda a população, com aumento de tarifas, restrição no acesso ao crédito e enfraquecimento do sistema bancário.