Homem é preso por estuprar criança de 4 anos e pagar R$ 20 a ela

O dinheiro foi entregue ao menino para que não o denunciasse. A mãe, no entanto, presenciou um dos abusos e procurou a polícia

Os investigadores encontraram com o suspeito uma grande quantidade de material pornográfico infantil - (crédito: Divulgação/PCGO)
Um homem de 46 anos foi preso, na tarde desta terça-feira (16/9), por estuprar uma criança de 4 anos e pagar R$ 20 a ela para que não o denunciasse. O caso ocorreu em Bela Vista (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os investigadores encontraram com o suspeito uma grande quantidade de material pornográfico infantil. Veja o momento da prisão:

 

A ação ocorreu após a mãe da vítima procurar a delegacia e relatar que havia presenciado a violência sexual praticada contra o filho dela. Diante da denúncia, os agentes identificaram o autor e o prenderam.

No aparelho celular dele, foram encontrados vídeos pornográficos envolvendo crianças. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição do Poder Judiciário. A polícia suspeita que ele tenha feito outras vítimas. Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações pode encaminhar para a PCGO, pelo telefone 197.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 16/09/2025 17:32
