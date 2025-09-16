Homem é preso por estuprar criança de 4 anos e pagar R$ 20 a ela

Os investigadores encontraram com o suspeito uma grande quantidade de material pornográfico infantil - (crédito: Divulgação/PCGO)

Um homem de 46 anos foi preso, na tarde desta terça-feira (16/9), por estuprar uma criança de 4 anos e pagar R$ 20 a ela para que não o denunciasse. O caso ocorreu em Bela Vista (GO). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), os investigadores encontraram com o suspeito uma grande quantidade de material pornográfico infantil. Veja o momento da prisão:

A ação ocorreu após a mãe da vítima procurar a delegacia e relatar que havia presenciado a violência sexual praticada contra o filho dela. Diante da denúncia, os agentes identificaram o autor e o prenderam.

No aparelho celular dele, foram encontrados vídeos pornográficos envolvendo crianças. O homem foi autuado em flagrante e permanece à disposição do Poder Judiciário. A polícia suspeita que ele tenha feito outras vítimas. Quem tiver informações que possam auxiliar nas investigações pode encaminhar para a PCGO, pelo telefone 197.

