"O Arco-Íris do Concreto" conta história da primeira boate gay do DF

Brasília recebe, a partir deste mês, o espetáculo O Arco-Íris do Concreto, um mergulho nas memórias da New Aquarius — a primeira boate gay da capital, inaugurada em 1974, no subsolo do Conic, em plena ditadura militar. A montagem, escrita e dirigida por Sérgio Maggio, mescla ficção e relatos reais coletados em pesquisa iniciada em 2019.

As apresentações são gratuitas e ocorrem nos dias 23 e 24 de setembro, às 20h, no Complexo Cultural de Samambaia. Em seguida, o espetáculo segue para o Sesc Silvio Barbato, com sessões nos dias 26 e 27 de setembro, às 19h30, e no dia 28, às 18h30. Em outubro, a temporada continua no mesmo espaço, de 3 a 5 de outubro. Os ingressos podem ser retirados pelo Sympla.

A obra busca revisitar um espaço que, nos anos 1970, foi refúgio de resistência e liberdade para a comunidade LGBTQIA+, duramente reprimida pela violência da época. Em cena, estão os intérpretes criadores Hugo Leonardo, Maria Léo Araruna e Pedro Olivo, além das participações de Jones Schneider — também responsável por cenários e figurinos —, Wryel Lima e da drag queen LuShonda, que atua como hostess.