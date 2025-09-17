InícioCidades DF

Obituário: 51 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 17 de setembro nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/9):

Campo da Esperança

  • Antônio Teixeira Filho, 79 anos
  • Edilene Pinheiro da Silva, 59 anos
  • Francisco Wellington Alves, 81 anos
  • Islladdy Pereira Bastos, 36 anos
  • Jacó Feitosa de Carvalho Filho, 79 anos
  • Júlio César de Oliveira Padilha, 66 anos
  • Luiz Henrique Soares Lima, 44 anos
  • Maria da Encarnação, 88 anos
  • Maria de Jesus, 88 anos
  • Maria do Socorro Oliveira, 84 anos
  • Marina Pilotti Ferraz, 87 anos
  • Mauri Luis de Oliveira, 62 anos
  • Ranulfo Ribeiro, 95 anos
  • Rosa Perdiz Carvalho de Jesus, 98 anos
  • Rubens Pires de Albuquerque, 75 anos

Taguatinga

  • Antônio Assis Joel da Silva, 76 anos
  • Conceição Aparecida Silva, 61 anos
  • Deni Gonçalves, 81 anos
  • Elizabete Dias de Lima, 72 anos
  • Elzira Alcântara Campos, 76 anos
  • Isaias Pereira da Costa, 84 anos
  • Izabel Alves Ferreira, 83 anos
  • Joana Isaias do Carmo Teodoro, 79 anos
  • José Augusto Figueiroa, 93 anos
  • José Bernardo Rodrigues Cruz, 69 anos
  • Luiz Fabiano de Jesus Silva, 22 anos
  • Luzia dos Reis Chaves, 70 anos
  • Manoel Ildefonso de Barros, 90 anos
  • Vandeth Nazario de Oliveira, 72 anos
  • Veranice Maria de Jesus, 52 anos

Gama

  • Aluzinete de Almeida Silva, 60
  • Francelino Silva Neto, 61
  • Gisane de Oliveira Almeida, 44
  • Kieza do Nascimento, menos de 1 ano
  • Lúcia de Melo Soares, menos de 1 ano
  • Valdomiro dos Santos Franca, 84 anos

Planaltina

  • Adelzito Francisco de Souza, 87 anos
  • Francisco de Brito Camelo, 77 anos
  • Maria Ferreira dos Santos, 86 anos
  • Raysa Nayara Pereira Silva, 37 anos

Brazlândia

  • Alzira Galvão de Sousa, 77 anos

Sobradinho

  • Cicero Leandro de Freitas, 54 anos
  • Dagmar Oliveira do Carmo, 93 anos
  • Leandro Oliveira da Costa, 36 anos
  • Lourdes Pires da Silva, 74 anos
  • Marcos Antônio da Penha, 64 anos
  • Nely Vilma Ferreira, 84 anos

Jardim Metropolitano

  • Marcelo Porto Marsico, 65 anos
  • Eunice Alves de Carvalho, 68 anos
  • Maria da Conceição Oliveira, 85 anos
  • Sinedalva Ferreira da Silva, 66 anos (cremação)

