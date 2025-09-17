Obituário: 51 funerais no DF e Entorno nesta quarta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (17/9):
Campo da Esperança
- Antônio Teixeira Filho, 79 anos
- Edilene Pinheiro da Silva, 59 anos
- Francisco Wellington Alves, 81 anos
- Islladdy Pereira Bastos, 36 anos
- Jacó Feitosa de Carvalho Filho, 79 anos
- Júlio César de Oliveira Padilha, 66 anos
- Luiz Henrique Soares Lima, 44 anos
- Maria da Encarnação, 88 anos
- Maria de Jesus, 88 anos
- Maria do Socorro Oliveira, 84 anos
- Marina Pilotti Ferraz, 87 anos
- Mauri Luis de Oliveira, 62 anos
- Ranulfo Ribeiro, 95 anos
- Rosa Perdiz Carvalho de Jesus, 98 anos
- Rubens Pires de Albuquerque, 75 anos
Taguatinga
- Antônio Assis Joel da Silva, 76 anos
- Conceição Aparecida Silva, 61 anos
- Deni Gonçalves, 81 anos
- Elizabete Dias de Lima, 72 anos
- Elzira Alcântara Campos, 76 anos
- Isaias Pereira da Costa, 84 anos
- Izabel Alves Ferreira, 83 anos
- Joana Isaias do Carmo Teodoro, 79 anos
- José Augusto Figueiroa, 93 anos
- José Bernardo Rodrigues Cruz, 69 anos
- Luiz Fabiano de Jesus Silva, 22 anos
- Luzia dos Reis Chaves, 70 anos
- Manoel Ildefonso de Barros, 90 anos
- Vandeth Nazario de Oliveira, 72 anos
- Veranice Maria de Jesus, 52 anos
Gama
- Aluzinete de Almeida Silva, 60
- Francelino Silva Neto, 61
- Gisane de Oliveira Almeida, 44
- Kieza do Nascimento, menos de 1 ano
- Lúcia de Melo Soares, menos de 1 ano
- Valdomiro dos Santos Franca, 84 anos
Planaltina
- Adelzito Francisco de Souza, 87 anos
- Francisco de Brito Camelo, 77 anos
- Maria Ferreira dos Santos, 86 anos
- Raysa Nayara Pereira Silva, 37 anos
Brazlândia
- Alzira Galvão de Sousa, 77 anos
Sobradinho
- Cicero Leandro de Freitas, 54 anos
- Dagmar Oliveira do Carmo, 93 anos
- Leandro Oliveira da Costa, 36 anos
- Lourdes Pires da Silva, 74 anos
- Marcos Antônio da Penha, 64 anos
- Nely Vilma Ferreira, 84 anos
Jardim Metropolitano
- Marcelo Porto Marsico, 65 anos
- Eunice Alves de Carvalho, 68 anos
- Maria da Conceição Oliveira, 85 anos
- Sinedalva Ferreira da Silva, 66 anos (cremação)
