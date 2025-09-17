PCC sofre revés da polícia após planos de assassinato no DF

Policiais civis da 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) deflagraram, nesta quarta-feira (17/9), a operação Decretados e prenderam três integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Dois deles, de 23 anos, são suspeitos de arquitetar a morte de um rival.

O plano, conhecido como "salve", resultou em uma tentativa de homicídio em fevereiro deste ano na região. Na ocasião, a vítima foi atingida a tiros pelos criminosos. A investigação revelou uma complexa rede de comunicação entre os envolvidos. Por aplicativos de mensagens, eles deixama explícita a rigorosa disciplina e divisão de tarefas.

A apuração mostrou, ainda, que a tentativa de assassinato não foi ato isolado, mas parte de um modus operandi violento e organizado pela facção, que inclui a autorização da cúpula, preparação logística, obtenção de arma de fogo, uso de veículos para fuga e destruição de provas.

Motivação

A polícia descobriu que a motivação do crime estava ligada à rivalidade entre a vítima e os autores, uma vez que a vítima era integrante do Comando Vermelho (CV). A arma utilizada pertence ao paiol da organização criminosa e já foi usada em, pelo menos, sete outros crimes semelhantes.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão, a PCDF encontrou outro homem, de 35 anos, também faccionado e foragido da Justiça.