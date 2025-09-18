InícioCidades DF
Mulher é atropelada no Eixinho Sul nesta quinta-feira (18/9)

Atropelamento ocorreu na altura da 115 Sul. Circunstâncias do acidente são investigadas

Mulher é atropelada no Eixinho Sul nesta quinta (18/9) - (crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)
Uma mulher de 23 anos foi atropelada no Eixinho Sul na manhã desta quinta-feira (18/9). A vítima, identificada como I.S.N., ficou ferida e foi transportada pelos bombeiros ao Hospital de Base. O caso ocorreu na altura da 115 Sul, sentido Plano Piloto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h53 e mobilizou três viaturas de socorro ao local, onde encontraram a vítima caída ao solo. A vítima estava consciente e orientada, mas relatava dores intensas na região lombar. Os socorristas estabilizaram a vítima e aplicaram o protocolo de atendimento a traumas.

Ao chegarem à cena, as equipes se depararam com a vítima, identificada como I.S.N., de 23 anos, que estava caída ao solo após ser atingida por um veículo Fiat Palio ELX FLEX, de cor vermelha, conduzido por V.A.S., de 39 anos. A motorista não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para fazer o controle do tráfego e seguir com as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incidente.


Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 18/09/2025 11:31
