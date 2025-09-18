Mulher é atropelada no Eixinho Sul nesta quinta-feira (18/9)

Uma mulher de 23 anos foi atropelada no Eixinho Sul na manhã desta quinta-feira (18/9). A vítima, identificada como I.S.N., ficou ferida e foi transportada pelos bombeiros ao Hospital de Base. O caso ocorreu na altura da 115 Sul, sentido Plano Piloto.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h53 e mobilizou três viaturas de socorro ao local, onde encontraram a vítima caída ao solo. A vítima estava consciente e orientada, mas relatava dores intensas na região lombar. Os socorristas estabilizaram a vítima e aplicaram o protocolo de atendimento a traumas.
Ao chegarem à cena, as equipes se depararam com a vítima, identificada como I.S.N., de 23 anos, que estava caída ao solo após ser atingida por um veículo Fiat Palio ELX FLEX, de cor vermelha, conduzido por V.A.S., de 39 anos. A motorista não sofreu ferimentos.
A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para fazer o controle do tráfego e seguir com as investigações sobre as circunstâncias do acidente. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas do incidente.
Saiba Mais