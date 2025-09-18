InícioCidades DF
INVESTIGAÇÃO

Golpistas se passam por advogados e causam prejuízo de R$ 50 mil a vítimas no DF

Como os golpistas tinham acesso às informações do processo, as vítimas acabavam caindo na lábia dos criminosos

Os autores são moradores da região da Zona Leste de São Paulo, polo na prática desse tipo de crime, segundo a PCDF - (crédito: PCDF)
A Polícia Civil do DF prendeu, nesta quinta-feira (18/9), três pessoas que se passavam por advogados para aplicar golpes. No DF, ao menos oito vítimas perderam um total de R$ 50 mil. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

As investigações começaram em março quando um advogado do DF procurou a delegacia informando que estariam utilizando sua foto para entrar em contato com seus clientes e exigindo valores para suposta liberação do proveito das sentenças.

Conforme o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte), os golpistas tinham acesso aos sistemas do Poder Judiciário por meio da senha de advogados e entravam em contato com partes de processos, se passando por seus advogados e informando que teriam vencido as causas, porém exigiam depósitos para liberar os valores.

Como os golpistas tinham acesso às informações do processo, as vítimas acabavam caindo na lábia dos criminosos.

Com a colaboração da Secretaria de Segurança e Inteligência do TJDFT constatou-se também que os golpistas têm obtido acesso aos e-mails dos advogados por meio de listas de senhas vazadas na internet, então após conseguirem acesso ao e-mail eles recuperam a senha no PJE e tomam controle da conta do advogado, alterando o e-mail de cadastro.

Prisão

  • Os autores são moradores da região da Zona Leste de São Paulo, polo, na prática desse tipo de crime, segundo a PCDF.
  • São cumpridos sete mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva, além de medidas de sequestro de valores.
  • Os autores irão responder pelos oito crimes de estelionato (fraude eletrônica), organização criminosa e lavagem de capitais.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 18/09/2025 09:05
