Calor continua no DF, mas sem onda de calor, afirma Inmet

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Distrito Federal deve enfrentar mais um dia de calor e ar seco nesta quinta-feira (18/9). Segundo a meteorologista Lady Custódio, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar a 33°C. A umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%.

Apesar das altas temperaturas, Lady Custódio descartou a ocorrência de onda de calor no DF. “Pelos nossos critérios, precisamos ter cinco graus acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos. Não é o caso aqui. Teremos alguns dias quentes, mas sem essa configuração”, explicou ao Correio.

A meteorologista acrescentou que a transição entre o período seco e o chuvoso já começa a ser sentida na capital. “A partir do fim de setembro e início de outubro, as chuvas tendem a se tornar mais frequentes e intensas, marcando a entrada na estação chuvosa”, afirmou.

