Moradores do Distrito Federal e Entorno registram chuvas; veja vídeo

Chegando perto da primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mudanças significativas no tempo do Centro-Sul do Brasil. Após um grande período de seca, a população do Distrito Federal já registra várias ocorrências chuvas nesta quinta-feira (18/9), em diversas regiões administrativas e no Entorno do DF.

Brazlândia, Ceilândia, Guará, Estrutural, EPTG, Torre de TV, Vicente Pires, Riacho Fundo II e Águas Lindas (GO) foram as regiões privilegiadas com as precipitações.



Confira os registros enviados por moradores:

Por Ana Carolina Alli, estagiária sob supervisão de Márcia Machado