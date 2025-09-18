InícioCidades DF
Moradores do Distrito Federal e Entorno registram chuvas; veja vídeo

Chegada das chuvas na tarde desta quinta-feira (18/9) alegram moradores da capital e do Entorno

Primeiras chuvas no DF. 18092025 - (crédito: Reprodução)
Chegando perto da primavera, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mudanças significativas no tempo do Centro-Sul do Brasil. Após um grande período de seca, a população do Distrito Federal já registra várias ocorrências chuvas nesta quinta-feira (18/9), em diversas regiões administrativas e no Entorno do DF.

Brazlândia, Ceilândia, Guará, Estrutural, EPTG, Torre de TV, Vicente Pires, Riacho Fundo II e Águas Lindas (GO) foram as regiões privilegiadas com as precipitações. 

Confira os registros enviados por moradores: 

Por Ana Carolina Alli, estagiária sob supervisão de Márcia Machado

 

