DF terá sol entre nuvens, calor e chance isolada de chuva nesta quarta-feira

O Distrito Federal terá um dia de sol entre nuvens nesta quarta-feira (17/9), com pequena possibilidade de chuva isolada acompanhada de trovoadas a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima foi de 18°C, enquanto a máxima deve oscilar entre 32°C e 33°C. A umidade relativa do ar, que começou o dia em 65%, pode cair para valores entre 30% e 20% no período da tarde.

Apesar do calor registrado nos últimos dias, o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, esclarece que não há indicativo de onda de calor no DF. “As temperaturas estão de 2°C a 4°C acima da média, mas o critério para onda de calor é de pelo menos 5°C acima da média, por cinco dias consecutivos ou mais. Isso não deve ocorrer na capital”, explicou.

Para os próximos dias, a previsão é de que as temperaturas se mantenham elevadas, mas com pequenas variações. “De hoje para amanhã, a tendência é de queda de 1°C. No domingo e na segunda, os termômetros voltam a subir um pouco, antes de nova redução”, informou o especialista.

