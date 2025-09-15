Chuva moderada acalenta pontos do DF na noite desta segunda-feira (15/9)

Chuva moderada indica que o período de seca na região pode estar próximo do fim - (crédito: Leonardo Moisés/CB)

Pontos do Distrito Federal registraram chuva nesta segunda-feira (15/9). Lago Sul, Ponte JK, Águas Claras e Taguatinga foram alguns dos locais que receberam as precipitações. A chuva é um acalento para a seca que atinge o DF desde o final de julho.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o período da seca deve durar por mais algumas semanas e que há chances de chuvas moderadas ainda em setembro.

Segundo o meteorologista Olívio Bahia, tratasse de uma "chuva pontual". "É Típico do período, a Chuva é sempre bem-vinda, mas não muda o quadro (de calor), porque os volumes são muito pequenos", completa.

O especialista ainda comenta sobre o fim do calor e seca extrema na capital. "Estamos começando a entrar no final do período seco, (são) as primeiras chuvas".