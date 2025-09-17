InícioCidades DF
Seca

DF: Moradores registram chuvas isoladas, mas seca persiste

Registros feitos por moradores do DF mostram que o fenômeno ocorreu no final da tarde desta quarta (17)

Moradores registraram chuva breve no Lago Oeste - (crédito: Ed Alves)
Moradores registraram chuva breve no Lago Oeste - (crédito: Ed Alves)

A chuva caiu em pontos isolados do Distrito Federal, no fim da tarde desta quarta-feira (17/9). O Lago Oeste e o Paranoá foram alguns dos locais que receberam o alívio da seca que atinge a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuviscos pontuais são típicos do período final da seca. 

O fenômeno não chegou a ser registrado pelas estações do Inmet, mas o céu nublado trouxe esperança aos brasilienses. No Plano Piloto, já são 117 dias desde a última chuva. A estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou o maior período de estiagem do DF, com quatro meses e meio de seca.

Em vídeo enviado ao Correio, a chuva cai nas ruas 17 e 18 do Lago Oeste, na DF 001.

O Inmet informa que registros pontuais de chuva são comuns devido às temperaturas elevadas e a entrada de uma pequena quantidade de água na atmosfera. Segundo o Instituto, não há previsão de um volume maior de chuva em setembro.

“As chuvas costumam ser mais persistentes e abrangentes na segunda quinzena de outubro”, explica Olívio Bahia, técnico do Inmet. “Com a primavera, a partir do dia 22 até a primeira semana de outubro, o que esperamos são altas temperaturas e maior radiação solar”.

O técnico também lembra que as maiores temperaturas já registradas no DF foram registradas em outubro. 

Saiba Mais

 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 17/09/2025 20:49
x