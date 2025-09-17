DF: Moradores registram chuvas isoladas, mas seca persiste

A chuva caiu em pontos isolados do Distrito Federal, no fim da tarde desta quarta-feira (17/9). O Lago Oeste e o Paranoá foram alguns dos locais que receberam o alívio da seca que atinge a região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuviscos pontuais são típicos do período final da seca.

O fenômeno não chegou a ser registrado pelas estações do Inmet, mas o céu nublado trouxe esperança aos brasilienses. No Plano Piloto, já são 117 dias desde a última chuva. A estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, registrou o maior período de estiagem do DF, com quatro meses e meio de seca.

Em vídeo enviado ao Correio, a chuva cai nas ruas 17 e 18 do Lago Oeste, na DF 001.

O Inmet informa que registros pontuais de chuva são comuns devido às temperaturas elevadas e a entrada de uma pequena quantidade de água na atmosfera. Segundo o Instituto, não há previsão de um volume maior de chuva em setembro.

“As chuvas costumam ser mais persistentes e abrangentes na segunda quinzena de outubro”, explica Olívio Bahia, técnico do Inmet. “Com a primavera, a partir do dia 22 até a primeira semana de outubro, o que esperamos são altas temperaturas e maior radiação solar”.

O técnico também lembra que as maiores temperaturas já registradas no DF foram registradas em outubro.