Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações em 17 de setembro nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/9):

Campo da Esperança

  • Ana Clara Coelho de Almeida, menos de 1 ano
  • Antônio Haroldo Franco da Rocha, 77 anos
  • Clycida da Graça San Roma, 90 anos
  • Francisco Rodrigues da Silva, 82 anos
  • Isaac Tavares e Sousa, 69 anos
  • João Dias Neto, 79 anos
  • Joaquim Rodrigues, 88 anos
  • Jorge Aparecido dos Reis Santos, 56 anos
  • José Elias Melo, 82 anos
  • Larissa Bandeira Rufino Calvis Lopes, menos de 1 ano
  • Maria Conceição Martins da Silva, 95 anos
  • Maria da Conceição Fernandes, 83 anos
  • Maria Teresa de Noronha Lima, 85 anos
  • Michelle do Nascimento Siqueira, 47 anos
  • Nilda da Silva Calixto, 84 anos
  • Niraldo Faria Baldini, 68 anos
  • Victória Helena Vilela de Azevedo Muniz, 78 anos

Taguatinga

  • Almira Alves Cimas de Andrade, 88 anos
  • Antônio Policarpo Gomes, 74 anos
  • Antônio Vitor Leal da Silva, 20 anos
  • Geraldo Alves de Barros, 81 anos
  • Gláucia Ferreira da Silva, 42 anos
  • Irene Rodrigues de Pinho Lima, 78 anos
  • Jair Gonçalves Melo, 92 anos
  • Nair Silva de Oliveira, 95 anos
  • Savio Alves Borges, 76 anos

Gama

  • Brayan Duarte dos Santos, menos de 1 ano
  • Dinelia Vieira Maciel, 44 anos
  • Geraldo Ferreira dos Santos, 86 anos
  • Israel Ferreira de Almeida, 57 anos
  • José Balbino Filho, 79 anos
  • Loide Pereira Saramos, 80 anos
  • Raimundo Ribeiro da Silva, 67 anos

Planaltina

  • Herculano Romualdo da Silva, 90 anos
  • Kevin William da Costa Magalhães, 24 anos
  • Zulmira Ribeiro de Amorim Silva, 59 anos

Sobradinho

  • Maria de Jesus Portugal, 76 anos
  • Violeta Oliveira Silva, 80 anos

Jardim Metropolitano

  • Cosimo Pezzarossa, 63 anos (cremação)
  • Hélio José Possari, 68 anos (cremação)
  • Maria Alice da Silva Oliveira, 83 anos
  • Maria de Deus Ferreira do Nascimento, 66 anos
  • Paulo Ribeiro Soares, 87 anos (cremação)
  • Pedro da Silva, 89 anos (cremação)

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/09/2025 18:08
