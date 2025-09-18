Obituário: 44 funerais no DF e Entorno nesta quinta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quinta-feira (18/9):
Campo da Esperança
- Ana Clara Coelho de Almeida, menos de 1 ano
- Antônio Haroldo Franco da Rocha, 77 anos
- Clycida da Graça San Roma, 90 anos
- Francisco Rodrigues da Silva, 82 anos
- Isaac Tavares e Sousa, 69 anos
- João Dias Neto, 79 anos
- Joaquim Rodrigues, 88 anos
- Jorge Aparecido dos Reis Santos, 56 anos
- José Elias Melo, 82 anos
- Larissa Bandeira Rufino Calvis Lopes, menos de 1 ano
- Maria Conceição Martins da Silva, 95 anos
- Maria da Conceição Fernandes, 83 anos
- Maria Teresa de Noronha Lima, 85 anos
- Michelle do Nascimento Siqueira, 47 anos
- Nilda da Silva Calixto, 84 anos
- Niraldo Faria Baldini, 68 anos
- Victória Helena Vilela de Azevedo Muniz, 78 anos
Taguatinga
- Almira Alves Cimas de Andrade, 88 anos
- Antônio Policarpo Gomes, 74 anos
- Antônio Vitor Leal da Silva, 20 anos
- Geraldo Alves de Barros, 81 anos
- Gláucia Ferreira da Silva, 42 anos
- Irene Rodrigues de Pinho Lima, 78 anos
- Jair Gonçalves Melo, 92 anos
- Nair Silva de Oliveira, 95 anos
- Savio Alves Borges, 76 anos
Gama
- Brayan Duarte dos Santos, menos de 1 ano
- Dinelia Vieira Maciel, 44 anos
- Geraldo Ferreira dos Santos, 86 anos
- Israel Ferreira de Almeida, 57 anos
- José Balbino Filho, 79 anos
- Loide Pereira Saramos, 80 anos
- Raimundo Ribeiro da Silva, 67 anos
Planaltina
- Herculano Romualdo da Silva, 90 anos
- Kevin William da Costa Magalhães, 24 anos
- Zulmira Ribeiro de Amorim Silva, 59 anos
Sobradinho
- Maria de Jesus Portugal, 76 anos
- Violeta Oliveira Silva, 80 anos
Jardim Metropolitano
- Cosimo Pezzarossa, 63 anos (cremação)
- Hélio José Possari, 68 anos (cremação)
- Maria Alice da Silva Oliveira, 83 anos
- Maria de Deus Ferreira do Nascimento, 66 anos
- Paulo Ribeiro Soares, 87 anos (cremação)
- Pedro da Silva, 89 anos (cremação)
