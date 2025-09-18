InícioCidades DF
CB.Saúde

Psiquiatra aponta os principais sinais de estado de desesperança

Especialista do Hospital Sírio-Libanês, André Botelho alerta para os fatores que levam ao suicídio e recomenda a melhor maneira de agir ao perceber alguém com comportamentos depressivos

18.09.2025. Minervino Junior CB/DA Press. André Botelho, coordenador da psiquiatria do Sírio-Libanês, é o entrevistado do CB.Saúde de hoje. Programa AO VIVO na TV Brasília e redes sociais do Correio. Na bancada: Carmen Souza e Sibele Negromonte. Tema: setembro amarelo - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
18.09.2025. Minervino Junior CB/DA Press. André Botelho, coordenador da psiquiatria do Sírio-Libanês, é o entrevistado do CB.Saúde de hoje. Programa AO VIVO na TV Brasília e redes sociais do Correio. Na bancada: Carmen Souza e Sibele Negromonte. Tema: setembro amarelo - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

Nesta quinta-feira (18/09) , o CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu André Botelho, coordenador da psiquiatria do Sírio-Libanês. Às jornalistas Carmen Souza e Sibele Negromonte o entrevistado falou sobre o crescimento no índice de suicídios entre os jovens e a importância de debater o tema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Segundo o especialista, desde 2023, o Distrito Federal está na terceira posição do ranking de entes federativos com maiores casos de autoextermínio. Ele afirma que o suicídio é um processo e envolve diversos fatores: “O sofrimento psíquico é multifacetado, vêm de várias ordens — questões climáticas, políticas, sociais, culturais — que vão construindo a rede de uma estrutura que gera, a partir do momento que a pessoa está inserida nesses contextos, uma dor interna”. 

O psiquiatra aponta os principais sinais de que um indivíduo se encontra em estado de desesperança: “Uma pessoa que se mostra sem perspectivas de como agir diante de uma situação aguda ou demonstra desespero, em que a angústia e o sofrimento se mostram invariáveis, impossibilitados de ter algum espaço de escuta”. Transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão e bipolaridade também são questões que aumentam os riscos de autoextermínio.

Outro fenômeno preocupante, de acordo com o especialista é a FOMO, sigla para “fear of missing out”, que em tradução livre para o português significa “medo de ficar de fora”. O médico explica como a condição pode gerar sofrimento: “A FOMO é a necessidade de se ocupar e estar em todos os espaços. Na ausência dessa possibilidade, que é uma exigência sobre-humana, traz uma autodepreciação: ‘eu não sou capaz de estar’ ou ‘eu sou rejeitado’. Então, são sentimentos de rejeição que vão favorecer a pessoa a se esvaziar de sentido”.

Assista à entrevista completa

Ao perceber que uma pessoa próxima demonstra comportamentos depressivos, o profissional recomenda que se identifique os agentes de sofrimento do indivíduo. “A melhor forma é que possamos, dentro de um ciclo de cuidado, perceber que o outro está sofrendo e, assim, procurar os espaços e ajudas especializadas”, explicou.

 * Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

Saiba Mais

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 18/09/2025 15:41
x