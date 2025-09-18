Incêndio em clínica de reabilitação: polícia prende quatro pessoas

Os donos da Comunidade Terapêutica Liberte-se, um coordenador e um monitora da unidade do Paranoá foram presos pela polícia nesta quinta-feira (18/9). Os responsáveis estão sendo investigados por homicídio doloso, cárcere privado e prescrição de medicamentos sem autorização.

A clínica é a mesma que, no dia 31 de agosto, matou cinco pessoas e feriu outras 11 pessoas. No momento em que o fogo começou, por volta das 3h da manhã, 20 internos estavam dentro do cômodo. Segundo relatos de internos sobreviventes, o local não tinha equipamentos necessários para conter o incêndio, além disso, as portas e janelas do quarto que pegou fogo, estavam trancados no momento da tragédia



