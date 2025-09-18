Criança de 8 anos morre em acidente na BR-040 nesta quinta-feira (18/9)

No mesmo veículo, um Fiat Mille azul, estava o condutor, que conseguiu sair consciente e orientado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma criança de 8 anos morreu após o carro em que estava tombar na BR-040, sentido Luziânia (GO), na tarde desta quinta-feira (18/9). O acidente ocorreu por volta das 15h20, próximo a uma unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a vítima foi encontrada em parada cardiorrespiratória. As equipes de resgate iniciaram imediatamente as manobras de reanimação, que se estenderam por cerca de 40 minutos, mas a criança não resistiu e teve o óbito confirmado por um médico do SAMU.

No mesmo veículo, um Fiat Mille azul, estava o condutor, que conseguiu sair consciente e orientado. A via precisou ser parcialmente interditada para o atendimento, e as causas do acidente ainda estão sob investigação. A cena foi deixada aos cuidados da PRF, e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada.