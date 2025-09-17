Caminhão tomba na pista e grupo ameaça, agride motorista e saqueia carga

O caminhão estava abastecido com itens variados, como caixas de morango, leite condensado, café e óleo - (crédito: Reprodução/PRF)

Nove pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após saquearem a carga de um caminhão que se envolveu em um sinistro de trânsito na BR-060, em Santo Antônio do Descoberto (GO), nesta terça-feira (16/9).

O caminhão estava carregado com caixas de morango, leite condensado, café e óleo, quando tombou na via. Os funcionários da concessionária foram os responsáveis por acionar a polícia após serem ameaçados e agredidos pelo grupo.

A equipe da PRF, diante do flagrante, prendeu nove pessoas que carregavam produtos. Dois carros foram encontrados com as mercadorias saqueadas, e a equipe também recuperou outros produtos que estavam espalhados pelo chão.

Os funcionários da concessionária, um dos donos da carga e o motorista do caminhão foram encaminhados à Delegacia da Polícia de Águas Lindas de Goiás para registrar a ocorrência e prestar depoimento como testemunhas do furto e das ameaças sofridas.

