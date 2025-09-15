InícioCidades DF
Capotagem deixa dois feridos e atropelamento causa uma morte no DF

Segundo os bombeiros, uma condutora que perdeu o controle da direção e a passageira ficaram feridas

Acidente ocorreu na Epia Sul, sentido Planaltina - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Na madrugada desta segunda-feira (15/9), um capotamento deixou duas mulheres feridas na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) Sul, sentido Planaltina. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a condutora de um veículo prata Suzuki SX4 4WDH, de 23 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou na margem direita da rodovia.

Além da condutora, encaminhada ao Hospital Regional de Planaltina, uma passageira de 20 anos, também ficou ferida e foi levada ao Hospital Regional de Sobradinho. No local do acidente, ambas apresentavam estado geral estável, conscientes e orientadas.

No domingo (14/9), uma pessoa, ainda não identificada, morreu após ser atropelada por um veículo na BR-060, sentido Santo Antônio do Descoberto (GO). Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava desacordada na pista. Apesar das manobras de reanimação cardiopulmonar, o óbito foi constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

