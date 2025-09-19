Grupo de materiais de construção do DF é investigado por sonegar R$ 11 milhões

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (19/9), a operação Kenzai para desarticular um esquema de fraude fiscal milionário no Distrito Federal. As investigações da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/Decor) revelaram que sócios de um grupo de materiais de construção usavam “laranjas” para ocultar os verdadeiros proprietários de empresas, blindar patrimônio e escapar de responsabilidades criminais e fiscais.

De acordo com a apuração, uma das empresas do grupo acumulou dívidas tributárias que ultrapassam R$ 11 milhões. Após cair na mira da Receita Distrital, o quadro societário foi alterado diversas vezes e a sede chegou a ser registrada em endereços onde nunca funcionou.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em Águas Claras, Samambaia, Riacho Fundo e Taguatinga. A Justiça determinou ainda o sequestro de mais de R$ 11 milhões em bens para compensar parte do prejuízo aos cofres públicos.

Os investigados podem responder por sonegação fiscal, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro — crimes que, juntos, preveem penas de até 24 anos de prisão.