Carro capota e duas pessoas ficam feridas no Núcleo Bandeirante

Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na DF-001, próximo à floricultura, no sentido Aeroporto. O caso envolveu um Fiat Siena preto, ocupado por três pessoas, que capotou após colidir com um ônibus Mercedes-Benz branco, na manhã desta sexta-feira (19/9).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h39 para atender a ocorrência. No local, os socorristas encontraram os três ocupantes do carro e o motorista do ônibus. Uma mulher, de 56 anos, sofreu lesões no braço esquerdo e um homem, de 59, reclamava de dores na cabeça. Ambos foram encaminhados ao Hospital de Base. Um jovem, 22, que também estava no carro, foi avaliado, mas não precisou de atendimento hospitalar. O motorista do ônibus, 47, também saiu ileso da colisão.

Durante a ação, os bombeiros controlaram o tráfego e adotaram medidas preventivas para evitar incêndios e novos acidentes. A Polícia Militar do DF ficou responsável pela segurança do local. As circunstâncias do capotamento continuam sendo apuradas.

