Previsão do tempo: sexta-feira (19/9) de calor e chuvas isoladas no DF

O Distrito Federal amanheceu, nesta sexta-feira (19/9), com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, segundo o meteorologista Danilo Fiden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada no Plano Piloto ficou em Águas Emendadas com 18°C. A máxima prevista deve variar entre 30°C e 31°C.
“Não é uma amplitude térmica muito grande, mas de manhã tivemos ventos fortes, principalmente na região de Brazlândia, o que reduziu um pouco a sensação térmica, que chegou a 17°C em alguns pontos do Plano Piloto”, explicou Danilo ao Correio. O meteorologista destacou que a umidade relativa do ar também varia no DF, pois atingiu 60% e pode chegar a 35%.
Segundo Fiden, as chuvas observadas nesta semana são pontuais e continuarão acontecendo ao longo dos próximos dias. “São áreas de instabilidade espalhadas pela região central, com pancadas isoladas e algumas trovoadas. Essa tendência deve se manter”, afirmou.
Apesar de algumas previsões apontarem para ondas de calor, Danilo descartou a possibilidade no DF. “Não teremos ondas de calor; pelo contrário, a partir da semana que vem teremos uma incursão de ar frio que deve atingir o Centro-Oeste do Brasil”, acrescentou.
