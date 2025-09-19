Previsão do tempo: sexta-feira (19/9) de calor e chuvas isoladas no DF

O Distrito Federal amanheceu, nesta sexta-feira (19/9), com temperaturas amenas e possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões, segundo o meteorologista Danilo Fiden, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada no Plano Piloto ficou em Águas Emendadas com 18°C. A máxima prevista deve variar entre 30°C e 31°C.

“Não é uma amplitude térmica muito grande, mas de manhã tivemos ventos fortes, principalmente na região de Brazlândia, o que reduziu um pouco a sensação térmica, que chegou a 17°C em alguns pontos do Plano Piloto”, explicou Danilo ao Correio. O meteorologista destacou que a umidade relativa do ar também varia no DF, pois atingiu 60% e pode chegar a 35%.

Leia também: DF registra maior temperatura do ano em todas as estações meteorológicas

Segundo Fiden, as chuvas observadas nesta semana são pontuais e continuarão acontecendo ao longo dos próximos dias. “São áreas de instabilidade espalhadas pela região central, com pancadas isoladas e algumas trovoadas. Essa tendência deve se manter”, afirmou.

Apesar de algumas previsões apontarem para ondas de calor, Danilo descartou a possibilidade no DF. “Não teremos ondas de calor; pelo contrário, a partir da semana que vem teremos uma incursão de ar frio que deve atingir o Centro-Oeste do Brasil”, acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Grupo de materiais de construção do DF é investigado por sonegar R$ 11 milhões

Grupo de materiais de construção do DF é investigado por sonegar R$ 11 milhões Cidades DF Carro capota e duas pessoas ficam feridas no Núcleo Bandeirante

Carro capota e duas pessoas ficam feridas no Núcleo Bandeirante Cidades DF Acidentes deixam trânsito congestionado na EPTG nesta sexta (19)

Acidentes deixam trânsito congestionado na EPTG nesta sexta (19) Cidades DF Capotamento na BR-020 deixa três pessoas feridas na saída de Sobradinho

Capotamento na BR-020 deixa três pessoas feridas na saída de Sobradinho Cidades DF Homem é preso por tentativa de feminicídio após espancar e empurrar companheira da escada

Homem é preso por tentativa de feminicídio após espancar e empurrar companheira da escada Cidades DF Agências do Trabalhador oferecem 693 vagas de emprego nesta sexta (19)