Obituário: 45 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/9):
Campo da Esperança
- Adelaide Correa dos Santos, 91 anos
- Áurea Gomes de Oliveira, 88 anos
- Bruno Rodrigues de Souza, 20 anos
- Celso Dantas, 82 anos
- Cleonice da Conceição Silva Alves, 70 anos
- Douglas Ramon Alves Novais, 56 anos
- Eliana de Siqueira Alves, 78 anos
- Gabriel Moreira Santana, 29 anos
- Gleives Flávio Paiva Figueiredo, 42 anos
- Helena Nóbrega Rocha, menos de 1 ano
- Isilia Sodré da Hora, 93 anos
- João Afonso Ribeiro, 70 anos
- Leila Maria Jalul Bretz, 77 anos
- Maria Sebastiana de Melo, 88 anos
- Marlene da Silva Moreira, 59 anos
- Paulo Roberto Rodrigues Scafuto, 63 anos
- Pedro Oliveira, 89 anos
- Rachel Cardoso Couto, 98 anos
- Severino Ferreira de Lima, 82 anos
Taguatinga
- Antônio Lopes de Sousa, 77 anos
- Diogo Rodrigues de Moura, 47 anos
- Francimar Martins de Oliveira, 52 anos
- João Nunes de Campos, 91 anos
- José Ribeiro da Silva, 69 anos
- Maria do Carmo Procópio de Castro, 89 anos
- Maria Francinete de Oliveira Silva, 70 anos
- Maria Lúcia Martins da Silva, 85 anos
- Tarcísio Valdemar Mendonça Correa, 67 anos
- Terezinha Barbosa Lucas, 78 anos
- Valeriano Marques da Silva, 88 anos
Gama
- Antônio Rosa de Jesus, 67 anos
- Francisco Onofre Campos de Paula, 69 anos
- Joanna dos Santos, 92 anos
- Victor Hugo Santos Oliveira, 21 anos
Planaltina
- Francisco Erison Marques da Silva, 41 anos
- José Carlos da Silva, 47 anos
- Maria Goreth Rodrigues da Silva, 60 anos
- Valdelice Rozendo da Silva, 78 anos
Brazlândia
- Inácio Narciso Soares, 66 anos
Sobradinho
- Conceição Rodrigues Rentroia, 98 anos
Jardim Metropolitano
- Heldivania Socorro de Souza, 50 anos
- José Rodrigues de Sousa, 84 anos (cremação)
- Maria do Carmo Gomes, 84 anos
- Manoel Aleixo Santos, 60 anos
- Neuza de Oliveira Dias, 86 anos (cremação)
postado em 19/09/2025 17:47