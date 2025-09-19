InícioCidades DF
OBITUÁRIO

Obituário: 45 funerais no DF e Entorno nesta sexta-feira; veja lista

Confira quais foram os enterros e cremações nesta sexta-feira (19/9) nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (19/9):

Campo da Esperança

  • Adelaide Correa dos Santos, 91 anos
  • Áurea Gomes de Oliveira, 88 anos
  • Bruno Rodrigues de Souza, 20 anos
  • Celso Dantas, 82 anos
  • Cleonice da Conceição Silva Alves, 70 anos
  • Douglas Ramon Alves Novais, 56 anos
  • Eliana de Siqueira Alves, 78 anos
  • Gabriel Moreira Santana, 29 anos
  • Gleives Flávio Paiva Figueiredo, 42 anos
  • Helena Nóbrega Rocha, menos de 1 ano
  • Isilia Sodré da Hora, 93 anos
  • João Afonso Ribeiro, 70 anos
  • Leila Maria Jalul Bretz, 77 anos
  • Maria Sebastiana de Melo, 88 anos
  • Marlene da Silva Moreira, 59 anos
  • Paulo Roberto Rodrigues Scafuto, 63 anos
  • Pedro Oliveira, 89 anos
  • Rachel Cardoso Couto, 98 anos
  • Severino Ferreira de Lima, 82 anos

Taguatinga

  • Antônio Lopes de Sousa, 77 anos
  • Diogo Rodrigues de Moura, 47 anos
  • Francimar Martins de Oliveira, 52 anos
  • João Nunes de Campos, 91 anos
  • José Ribeiro da Silva, 69 anos
  • Maria do Carmo Procópio de Castro, 89 anos
  • Maria Francinete de Oliveira Silva, 70 anos
  • Maria Lúcia Martins da Silva, 85 anos
  • Tarcísio Valdemar Mendonça Correa, 67 anos
  • Terezinha Barbosa Lucas, 78 anos
  • Valeriano Marques da Silva, 88 anos

Gama

  • Antônio Rosa de Jesus, 67 anos
  • Francisco Onofre Campos de Paula, 69 anos
  • Joanna dos Santos, 92 anos
  • Victor Hugo Santos Oliveira, 21 anos

Planaltina

  • Francisco Erison Marques da Silva, 41 anos
  • José Carlos da Silva, 47 anos
  • Maria Goreth Rodrigues da Silva, 60 anos
  • Valdelice Rozendo da Silva, 78 anos

Brazlândia

  • Inácio Narciso Soares, 66 anos

Sobradinho

  • Conceição Rodrigues Rentroia, 98 anos

Jardim Metropolitano

  • Heldivania Socorro de Souza, 50 anos
  • José Rodrigues de Sousa, 84 anos (cremação)
  • Maria do Carmo Gomes, 84 anos
  • Manoel Aleixo Santos, 60 anos
  • Neuza de Oliveira Dias, 86 anos (cremação)

