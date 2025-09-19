Orgulho Taguá celebra 18ª Parada LGBTQIA+ neste fim de semana

Terceira feira LGBTQIAP+ de Taguatinga acontece neste sábado (20/09) - (Crédito: Divulgação Instagram) - (crédito: Terceira feira LGBTQIAP+ de Taguatinga acontece neste sábado (20/09) - (Crédito: Divulgação Instagram))

**Por Ana Carolina Alli

Começam, neste fim de semana, a 3ª Feira LGBTQIA+ e a 18ª Parada LGBTQIA+, em Taguatinga. Os eventos são gratuitos e acontecerão neste sábado e domingo (20 e 21/9), respectivamente.



Sábado (20/09), acontecerá a 3ª Feira LGBTQIA+ de Taguatinga, das 9h às 20h, na entrada do Taguaparque. A feira será um espaço dedicado ao destaque do empreendedorismo LGBTQIA+, fortalecendo empreendedores e negócios locais, estimulando a inclusão e mostrando o talento da comunidade.

A feira vai reunir cultura e saúde em um só lugar, consolidando-se como uma vitrine da diversidade no coração da cidade. Entre os destaques, haverá vacinação humana e de pets, além de atendimento, testagem e adesão à PrEP. O evento conta com apresentação da cantora MC Rebecca.

O evento terá a presença da Secretaria de Trabalho, que oferecerá balcão de emprego voltado para a população LGBTQIA+, acesso à Cesta do Trabalhador, atendimento ao empregador, emissão de Carteira de Trabalho, emissão da ID Jovem, serviços da Sedest, seguro-desemprego e orientação profissional.

No domingo (21/09), acontece a 18ª Parada LGBTQIA+, a partir das 13h, na Praça do Relógio. Com o tema “Orgulho de ser e celebrar todas as diferenças”, esta edição pretende reforçar o compromisso com a inclusão, o respeito e a luta por direitos.

A programação contará com atrações como as cantoras Valesca, Pepita e Irmãs de Pau, personalidades reconhecidas pelo ativismo e por representarem a pluralidade da cultura LGBTQIA+.

Em nota, o presidente da Parada, Michel Platini, destacou a relevância do evento, especialmente por coincidir com uma data significativa. “Celebrar todas as diferenças é fundamental para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária. Este ano, a Parada acontece no Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, o que reforça ainda mais a importância de darmos visibilidade a todas as identidades, corpos e histórias”, declarou ele.

A Parada LGBTQIA+ de Taguatinga se consolida, ano após ano, como um espaço de resistência, celebração e afirmação de direitos, reunindo milhares de pessoas em torno da música, da cultura e do orgulho de ser quem se é.



Serviço:



Sábado (20/09) - 3ª Feira LGBTQIA+ de Taguatinga, das 9h às 20h, na entrada do Taguaparque.



Domingo (21/09) - 18ª Parada LGBTQIA+, a partir das 13h, na Praça do Relógio. Com o tema “Orgulho de ser e celebrar todas as diferenças”.



Entrada franca.

